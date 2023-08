Overleden man aangetroffen op autoweg in Sint Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE - Op autoweg N393 in het Friese Sint Annaparochie is in de nacht van donderdag op vrijdag een overleden persoon aangetroffen. Het is nog niet bekend hoe de man om het leven is gekomen.

De persoon werd rond 01.00 uur aangetroffen op het gedeelte van de N393 dat de Middelweg-Oost heet. De politie doet onderzoek naar de toedracht en zegt nog geen scenario's uit te sluiten.