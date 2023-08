Vraagtekens rond dode man met letsel (35) op Friese N-weg

Het lichaam van de man werd aangetroffen op de N393, voorbij een bushalte ter hoogte van de kruising met de Langhuisterweg. Het slachtoffer had letsel, aldus de politie, die onder meer sporenonderzoek heeft gedaan. Ook is gesproken met een aantal getuigen. „We weten niet zeker of er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, maar dit is wel één van de scenario’s die we onderzoeken”, laat de politie weten.

De politie is op zoek naar camerabeelden en informatie van mogelijke getuigen.