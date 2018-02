Terminaal zieke oma geeft al haar geld uit, blijkt toch niet terminaal

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de vrouw enkel lijdt aan een angststoornis. Ze gaat niet binnen 5 tot 7 jaar dood en ze zal ook niet razendsnel fysiek aftakelen, zoals haar verteld was. Een CT-scan in het ziekenhuis was verkeerd geïnterpreteerd, ook al was de neuroloog destijds zeker van zijn zaak.

Jackie en haar man Robert besloten het beste te maken van hun laatste jaren samen. Robert ging vervroegd met pensioen om zo bij zijn vrouw te kunnen zijn en de ruim 11.000 euro die de twee op hun spaarrekening hadden werd onder meer uitgegeven aan een Amerikaanse koelkast, een speciale badkamer en vakanties.

’Zombie’

De Britse vrouw nam zelfs op dramatische wijze afscheid van haar 12-jarige kleindochter en vertelde het kind dat ze voort zou leven „maar dan als een zombie, zoals je ook wel in films ziet.” De vrouw had te horen gekregen dat ze na twee jaar haar geliefden niet meer zou herkennen.

Toen ze een jaar na de diagnose - en een hele hoop aankopen verder - naar het ziekenhuis ging voor controle, kreeg ze te horen wat ze nooit had verwacht. Een nieuwe scan onthulde dat ze helemaal geen last had van dementie. Ze bleek te lijden aan een depressie en een angststoornis.

Razend

Het ziekenhuis bood de twee vele malen excuses aan. Een verkeerde diagnose, zo verklaarden de artsen. Het stel is razend. „We kregen een doodsvonnis”, vertellen ze aan Daily Mail. Wat ze nu moeten doen weten ze niet zo goed. Aan een rechtszaak willen ze niet beginnen.