Jongetje (7) slachtoffer van zieke grap op wc fastfoodrestaurant

Tijdens het etentje ging hij Mattéo (7) nog snel even naar de wc voordat hij naar huis ging met zijn oma. Toen hij naar buiten kwam, viel op dat het jongetje wat vreemd liep. Hij wilden niet vertellen waarom.

In de avond toen hij in bad ging, ontdekte moeder Allison wat er was gebeurd. De huid op zijn billen leek op sommige plekken weggerukt.

’Iedereen moet dit zien’

Ongeveer een maand geleden vond het voorval plaats. Nu pas heeft de moeder dit verhaal gedeeld op Facebook. „Ik heb lang geaarzeld om het online te zetten, maar ik vind dat iedereen dit zou moeten zien.”

Ⓒ FACEBOOK ALISSON

„Eerst dacht zijn oma dat hij wat pijn had aan de billen door het zadel van zijn fiets”, vertelt moeder Alisson onder meer aan SudPresse. Mattéo, die van nature erg verlegen is, durfde de waarheid niet meteen te vertellen. Hij leed in stilte.

’Schreeuwde het uit van de pijn’

De poging om zich los te rukken van de toiletbril, eindigde uiteindelijk zeer pijnlijk voor Mattéo. De brandwonden en open wonden op zijn billen zorgden ervoor dat het jongetje tien dagen lang antibiotica moest nemen.

Ook in bad gaan of simpelweg op een stoel zitten, was een erg pijnlijke zaak. „Soms schreeuwde hij het uit van de pijn”, klinkt het nog.

Waarschuwing

Volgens Alisson was er lijm op de toiletbril aangebracht. „Een erg slechte grap”, zegt ze in haar Facebook-bericht. Ze waarschuwt andere ouders voor pestgedrag, zelfs in fastfoodketens als Quick en McDonald’s, en hoopt dat de daders snel gepakt worden.

Quick zelf reageerde ook op de feiten, meldt Het Nieuwsblad: „De foto’s die gepubliceerd zijn door de moeder, nemen we ernstig. Er is een intern onderzoek gestart in het betrokken restaurant. De beelden van bewakingscamera’s worden in het algemeen niet langer dan vier weken bewaard, maar we gaan na of we nog iets kunnen terugvinden. Die dag werd alvast niets verdacht gemeld. Onze toiletten worden vaak gepoetst met niet-agressieve schoonmaakmiddelen.”