Kamer herdenkt Lubbers als groot staatsman

De langstzittende minister-president ooit, werd gisteren begraven. Arib roemde hoe Lubbers tijdens zijn leven altijd compromissen wist te vinden. „De man die tegenstellingen overbrugt met een brug die niet bestaat, maar waar toch iedereen overloopt”, zo leende zij een citaat over de CDA-bewindsman. Volgens Arib knokte Lubbers altijd ’voor de eenheid van zijn land’. „Ruud Lubbers weigerde te geloven dat mensen er niet samen uit zouden kunnen komen.”

Premier Rutte sprak ook op de herdenking. Hij vatte Lubbers samen met het volgende motto: „Je moet proberen er samen het beste van te maken.” Een van de kernmerkende eigenschappen van Lubbers was volgens Rutte dat hij het liefst met moeilijke dossiers bezig was en niet met poeha. Hij had „liever een broodje kaas dan een driegangendiner.”