Advocaten in Marengo-proces ontdaan: ’We werden in het kamp van Ridouan Taghi geplaatst’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Het Marengo-proces gaat door in de rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Ⓒ ANP / Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering hebben maandag in het liquidatieproces Marengo de alarmklok geluid over de steeds grotere belemmeringen waarmee advocaten in dit soort megaprocessen te maken krijgen. Ze richtten hun pijlen met name op de inzet van kroongetuigen, criminele overlopers die in ruil voor strafvermindering tegen hun voormalige kompanen getuigen.