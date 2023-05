LIVE | Advocaten in mega-liquidatieproces Marengo luiden noodklok

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Volg haar liveverslag onderaan dit bericht.

Ze beschuldigden het OM ervan aantoonbare leugens van de kroongetuige weg te moffelen en hem te beschouwen „als de heilige graal van de opsporing.” Voor beide advocaten is het reden om voortaan niet meer te willen optreden in zaken met kroongetuigen.

Dat zei Flokstra in reactie op de aanhouding op 21 april van „onze zeer gewaardeerde collega Inez Weski”, de advocate van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zij wordt ervan verdacht boodschappen van en aan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught te hebben gesmokkeld. Volgens Flokstra en Meijering had zij „de meest complexe advocatenrol van ons allen in dit proces dat qua verharding geen gelijke kent. Haar aanhouding is „een nieuwe gitzwarte bladzijde in dit proces. Maar ook een bladzijde die de samenleving, de rechtsstaat, de strafrechtpleging, maar bovenal de strafadvocatuur raakt.”

Flokstra benadrukte de belangrijke positie van strafadvocaten. Zij zorgen er niet alleen voor dat een verdachte een „kritisch, eerlijk en zorgvuldig” proces krijgt, met een afgewogen eindoordeel van de rechtbank tot gevolg. Ze vervullen ook een „essentiële bufferfunctie tussen de sterke en bestraffende arm van de overheid en de verdachte en zijn omgeving die door die arm worden getroffen. Soms snoeihard getroffen, zoals in Marengo.”

Druk

De positie van de advocaten staat echter steeds meer onder druk, zegt de advocaat. Zeker in een proces als Marengo waarin grote belangen op het spel staan, zet het OM steeds meer opsporingsmiddelen in en wordt er steeds harder opgetreden. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor advocaten om hun werk te doen steeds verder ingeperkt, zegt Flokstra. De regel dat OM en verdediging met gelijke wapenen moeten kunnen strijden staat volgens hem steeds verder onder druk.

Als klap op de vuurpijl werden advocaten als Meijering, Flokstra en Weski er door de voormalige advocaten van de kroongetuige van beschuldigd medeverantwoordelijk te zijn voor de dood van advocaat Derk Wiersum.

Flokstra: „We werden geplaatst in het kamp van Ridouan Taghi. Het OM liet het onweersproken en niemand leek ervan op te kijken. Behalve wij.”

Doelwit

De belangrijke rol van advocaten juist in processen als Marengo wordt uit het oog verloren, zei Flokstra. Advocaten worden in hetzelfde kamp geplaatst als de verdachten. „We worden daarmee zelf doelwit van het OM.” Dat leidt tot een zodanige belemmering in de mogelijkheden om hun werk te doen, dat advocaten geen effectieve verdediging kunnen voeren, aldus Flokstra. „Het moet wel werkbaar blijven. We kunnen het naar onszelf toe niet meer verantwoorden. We kunnen en willen met ons optreden een proces zoals Marengo niet langer legitimeren.”

De advocaten zullen na Marengo niet meer optreden in processen waarin kroongetuigen betrokken zijn, zeggen ze. De inzet van criminele overlopers heeft „niet te beheersen risico’s en ellende tot gevolg”, aldus Flokstra.

De advocaten verweten het OM „oogkleppen” op te hebben, geen kritisch oog meer te hebben voor wat de kroongetuige vertelt en „aantoonbare leugens en onwaarschijnlijkheden te bagatelliseren en weg te moffelen. De kroongetuige als heilige graal van de opsporing.”

De rechtbank liet bij aanvang van de zaak de geruchtmakende aanhouding van advocate Weski onbesproken. De voorzitter repte over “een incident”, maar ging er niet inhoudelijk op in.