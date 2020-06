Kamerlid Martijn van Helvert trekt zich terug uit lijsttrekkersstrijd CDA

Daarmee bedoelt hij Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt, die waarschijnlijk grotere bekendheid en populariteit genieten onder de CDA-leden. Hij geeft geen advies op wie er nu gestemd moet worden. „De leden bepalen.”

Tegelijkertijd zegt de Limburger dat hij het nog steeds belangrijk vindt dat er iemand uit de regio meedoet aan de strijd om de troon bij zijn partij. Daarmee geeft hij toch nog indirect de Twentse terriër Pieter Omtzigt een kontje.

Van Helvert trad zes dagen geleden toe tot de strijd om het leiderschap van het CDA. Hij vond het tijd voor een kandidaat die niet ’in Holland’ woonde en beloofde Wopke Hoekstra als premierskandidaat. De minister van Financiën had hij hier niet vooraf in gekend.

Van Helvert is een betrekkelijk onbekend Kamerlid, dat afgelopen periode het woord voerde over Buitenlandse Zaken en Defensie. Een dag voor zijn terugtrekking noemde hij zichzelf nog vol overtuiging ’de beste lijsttrekker’. In een peiling van EenVandaag gaven de leden hem echter 0 procent van de stemmen. Niet lang na de publicatie van de peiling gooide hij via een brief aan de leden de handdoek in de ring.