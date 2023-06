Minister erkent: Nederland wees tbs-verzoek AH-steker af

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bevestigt in een brief aan de Kamer dat zijn voorganger Sander Dekker het Curaçaose verzoek heeft afgewezen. Het eiland heeft zelf geen tbs-systeem en deed daarom een beroep op Nederland. Weerwind heeft daarnaast ’informatie opgevraagd’ in Curaçao ’over de vraag of en hoe de tbs-maatregel daar ten uitvoer is gelegd’.

Weerwind meldt daarnaast ook dat de 56-jarige L. deze maand in Nederland al is veroordeeld voor bedreiging. Nog geen twee weken later stak hij een medewerker van de Albert Heijn in Den Haag neer. De 36-jarige vrouw overleed.

De D66-bewindsman zegt dat hij nog laat uitzoeken of een onderzoek naar de casus ’opportuun’ is. „Als er lessen te trekken zijn uit een incident als dit, dan doen wij dat”, meldt Weerwind. „Hiermee moet de kans op herhaling worden geminimaliseerd.”