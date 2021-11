Premium Het beste van De Telegraaf

Hooligans als betrapte schooljongens in de rechtbank: ’Kreeg van mijn vrouw op m’n donder’

Door Saskia Belleman

Als betrapte schooljongens zaten de verdachten tegenover de politierechter. Ⓒ Petra Urban

ZUTPHEN - Van de bravoure die ze op 17 oktober aan de dag legden in en buiten het Goffertstadion was dinsdag in de rechtbank van Zutphen niet veel meer over. Als betrapte schooljongens zaten de verdachten tegenover politierechter Ouweneel om zich tijdens een snelrechtzitting te verantwoorden voor hun rol in de hevige rellen na de wedstrijd NEC-Vitesse.