Rellende supporters betuigen spijt voor de rechter

Voor en tijdens het beladen duel op zondag 17 oktober was het onrustig onder aanhangers van NEC en Vitesse. De 47-jarige Peter G. verliet de tribune tijdens de rust omdat zijn jonge zoontje weg wilde. De sfeer was grimmig en bij het uitvak ging de knop om, zoals G. het zei. Hij mishandelde een steward en gooide twee dranghekken richting het vak met supporters van Vitesse. De verdachte heeft een zware hernia en zat met een pijnlijke grimas tegenover de rechter. „Toch was u mans genoeg om uw kind in de steek te laten om met dranghekken te gooien en die steward te mishandelen”, zei de rechter.

Tegen G. was een maand cel geëist. Hij is de enige van de zeven die sinds zijn aanhouding nog vastzit. Terug naar de gevangenis hoeft hij niet, zo oordeelde de rechter. Hij kreeg 30 dagen cel waarvan de helft voorwaardelijk.

Na de wedstrijd belaagden vele tientallen relschoppers de politie met stenen en stokken. Agenten en politiepaarden raakten gewond en een politiebus werd gesloopt. Verdachte Robert C. (46) uit Wijchen gooide takken richting de politie. Hij was emotioneel door het verlies van zijn club. „Mijn excuses aan alle politiemensen”, zei hij. C. kreeg een stadionverbod opgelegd voor onbepaalde tijd. Terecht, zo vond hij zelf. Tegen hem was een halfjaar cel geëist. Begrijpelijk dat de samenleving supportersgeweld genoeg vindt, zo reageerde de rechter, maar de eis was te zwaar voor ’alleen het gooien van stokken’. Hij kreeg 2 maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur opgelegd.

De rechtbank in Zutphen heeft de hele ochtend uitgetrokken voor de zeven zittingen.