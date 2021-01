’Buren slaan woning Syriër kort en klein na betasting meisje’

Dat beeld schetst RTV Drenthe. Bij de betreffende flat in de wijk Poppenhare staan twee camera-units. Woningbouwcorporatie Domesta heeft de man inmiddels overgeplaatst naar een ander verblijf. Hij zal niet meer terugkeren.

Tijdens nieuwjaarsnacht werd het portaal van de woning totaal vernield. Er hangen nu houten platen op gespijkerd. Binnen zijn persoonlijk eigendommen van de man beschadigd.

’Dreigend’

„Er stonden veel mensen voor de flat. Ze hebben een fles drank door de ruit beneden gegooid, bij het portiek”, zegt een omwonende. Zij besloot op de bank te gaan liggen omdat ze ook voor haar eigen ramen vreesde. „Het was heel heftig.”

De bewoners van de flat zijn geschokt, ’maar ik snap wel dat ze verhaal komen halen, ik heb ook een dochter’, zegt iemand. Wat er precies eerder was gebeurd met het meisje, specificeert RTV Drenthe niet. De omwonenden hopen vooral dat de rust wederkeert. „Ik ken deze man verder niet, hij komt uit Syrië. We groetten elkaar alleen. Maar na wat er gebeurd is, hoeft hij van mij ook niet terug te komen.”

Onrust

De politie wil inhoudelijk niets over de incidenten bevestigen. In de wijk Poppenhare is het een tijd erg onrustig geweest met vernielingen, brandstichting en arrestaties.