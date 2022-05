Crisisberaad over stikstofaanpak van kabinet: ’Alle 12 provincies eisen opheldering’

Vooral provinciebestuurders van de VVD en CDA ergeren zich aan het Haagse beleid, bleek eerder. Bovendien worden die provinciebestuurders regelmatig geconfronteerd met verliezen in de rechtszaal vanwege rammelende regelgeving. De vrees is dat komende maanden meer vergunningen voor woningbouw-, landbouw-, luchtvaart- en infrastructuurprojecten sneuvelen bij rechtbanken.

Deze maand nog zette de rechter in Overijssel na 29 rechtszaken van milieuactivisten een streep door een groot aantal vergunningen, onder andere van boerenbedrijven. De rechters oordeelden dat de provincie onvoldoende rekening hield met de hoeveelheid stikstofneerslag. Ook bepaalde de rechter dat de provincie bijvoorbeeld moet onderzoeken of er negatieve effecten zijn op kwetsbare natuurgebieden als vee buiten in de wei loopt. Mogelijk zijn daar vergunningen voor nodig.

Stikstofminister Christianne van der Wal wil tot en met 2030 met een ’gebiedsgerichte aanpak’ 50 procent minder stikstofuitstoot bewerkstelligen. Daarmee zou driekwart van de Natura 2000-gebieden op een ’gezond niveau’ komen. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld. „Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Rijk en provincies stellen per gebied doelen vast die onontkoombaar gehaald moeten worden”, is het plan van de minister.

Duidelijkheid over het doel

In juli 2023 moet in elk gebied duidelijk zijn ’wat het doel is en hoe dat gehaald wordt’. Daarna komt er geld beschikbaar, bijvoorbeeld om boeren te verplaatsen (of in het uiterste geval te onteigenen). „Alle sectoren – industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart – leveren een bijdrage en het is duidelijk dat deze opgave een grote inzet vraagt van de agrarische sector”, meldde Van der Wal eerder. Als de vrijwillige regelingen niet voldoen ’komen meer dwingende maatregelen in beeld’. Maar juist daarover ontstaat in de provincies ook grote ergernis: de provinciebestuurders staan aan de lat om die boodschap te brengen.

Een woordvoerder van minister Van der Wal bevestigt dat er woensdag sprake is van een ’heisessie’ met de provinciebestuurders om de zorgen te bespreken. Ook het Interprovinciaal Overleg spreekt van een gesprek waarbij ’de benen op tafel’ gaan, zegt een woordvoerder. „Het Rijk wil graag uniforme regels, maar die regels passen niet in elke provincie even goed”, klinkt gemopper uit de provincies. „We nemen eens even wat meer tijd om nog eens de stikstofopgave te bespreken, de toenemende complexiteit en wat er te doen valt.”