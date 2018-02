Wethouder R’dam stapt op om fiasco Hoekse Lijn

De ombouw van het treintrace naar een metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland duurt ruim een jaar langer en kost honderd miljoen meer dan begroot. Als alles goed gaat moeten de metro's nog voor het einde van het jaar gaan rijden. De oorspronkelijke planning was september vorig jaar. Ook al zijn de meerkosten verdeeld moet Rotterdam zelf 35 miljoen ophoesten.

Langenberg wilde graag aanblijven maar trok zijn conclusies nadat hij wederom onder vuur was gekomen vandaag in de gemeenteraad.

Vooral het feit dat hij als wethouder vorig jaar al van de problemen bij de ombouw op de hoogte was en pas net voor de zomer handelde en de raad informeerde werd hem zwaar aangerekend.

Als de wethouder toen had ingegrepen had de metro eerder kunnen rijden en was de kostenstijging van het project binnen de perken gebleven is de teneur binnen de gemeenteraad.

Er leek even voldoende steun te zijn gevonden door zijn partij D66 om Langenberg aan te laten blijven maar uiteindelijk werd het dossier als 'te zwaar beoordeeld'.

Het gebrek aan regie werd hem daarmee politiek fataal. Want het resultaat van het raadsonderzoek naar de uitloop van de Hoekse Lijn gaf een schokkend beeld van falende sturing.

Langenberg stelde bij zijn opstappen dat hij 'altijd naar eer en geweten heeft gehandeld'. ,,Tegelijkertijd kom ik tot de conclusie dat ik op sommige momenten scherper had kunnen en moeten handelen."

Volgens de afgetreden wethouder heeft hij niet de politieke doodzonde begaan door de raad onvolledig te informeren.

De portefeuille van Langenberg, Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur wordt door de overige leden van het college totdat er een nieuw stadsbestuur is geïnstalleerd na de verkiezingen.

Dat kan nog maanden duren, er is geen duidelijke meerderheid voor zowel een rechts als links college.