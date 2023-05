Ster ’slikt’ complete planeet in: ’Dit lot wacht ook onze aarde’

Astronomen in de Verenigde Staten hebben gezien hoe een gasreus groter dan Jupiter door een ster werd ’opgegeten’. De zonachtige ster was al eeuwenlang aan het ’opzwellen’ en werd uiteindelijk zo groot dat hij de planeet verzwolg. Volgens persbureau AP is het ’een somber voorproefje’ van wat er met de aarde zal gebeuren als onze zon verandert in een reus en de vier binnenste planeten van het zonnestelsel opslokt.

De wetenschappers spreken echter geruststellende woorden voor de aarde. „Als het een troost is, zal dit over ongeveer 5 miljard jaar gebeuren”, zegt wetenschapper Morgan MacLeod van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Het galactische fenomeen vond plaats tussen 10.000 en 15.000 jaar geleden in de buurt van het sterrenbeeld Aquila toen de ster ongeveer 10 miljard jaar oud was. De astrologen zagen ’een snelle uitbarsting van licht, gevolgd door een langdurige stroom helder schijnend stof’. Hoewel er eerdere tekenen waren van andere sterren die planeten opslokten, was dit de eerste keer dat het duidelijk werd waargenomen. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Explosie

De ster was bijna opgebrand en naderde het einde. In die fase ontstaat er een explosie waarbij de ster vele honderden keren zo groot wordt. Alle materie rond de ster is dan kansloos tegen de hitte die daarbij vrijkomt. De planeet zou nog weerstand hebben geboden, maar de eigen zwaartekracht was onvoldoende. Het hele fenomeen duurde maanden.

Onderzoeker Kishalay De van het Massachusetts Institute of Technology zag de lichtuitbarsting in 2020 terwijl hij luchtscans bekeek die gemaakt werden in Californië. Na een jarenlange en slopende gegevensanalyses bleek dat de ster geen andere ster had opgeslokt, maar een planeet.