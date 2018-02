Dekker nog niet heel enthousiast over ’ouderschapsgym’

Samen met zijn collega, minister De Jonge (Volksgezondheid), nam hij donderdag het rapport in ontvangst van de commissie ’Platform Scheiden zonder Schade’ onder leiding van André Rouvoet, oud-minister voor Jeugd en Gezin namens de ChristenUnie. Daarin is onderzocht hoe zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding en gezinnen hierin het beste begeleid kunnen worden.

Zo noemt Dekker de suggestie om advocaten te introduceren die namens het hele gezin worden aangesteld in plaats van namens de kijvende partners, een ’interessant idee’. Wat minder enthousiast reageerde hij op het voorstel dat ouders naast zwangerschapsgym ook ’ouderschapsgym’ zouden kunnen volgen zodat ze goed voorbereid worden op het ouderschap. „Nou, daar laat ik me nog maar eens goed over informeren”, sprak hij terughoudend.

Ouders vertellen over impact

Gevraagd of de overheid zich anders misschien wel erg gaat bemoeien met het gezinsleven, zei hij: „Je moet niet te betuttelend worden. Maar aan de andere kant vind ik dat je ouders ook best mag vertellen en mag voorlichten wat bijvoorbeeld de impact kan zijn van een scheiding op kinderen.”

Zowel Dekker als De Jonge zeggen de aanbevelingen serieus onder de loep te nemen. „Er zijn zoveel kinderen betrokken bij een scheiding, dan kun je niet alleen maar zeggen: verschrikkelijk en over tot de orde van de dag”, aldus de Jonge. „Dit rapport stelt het aan de orde. Daar ga ik graag mee aan de slag. We gaan het hele echtscheidingsproces grondig bekijken.”