Geen publieke vieringen op kerstavond in de RK-kerken

Video

Ex-man Sonja Bakker doet pikante onthulling in datingshow

In Lang Leve de Liefde duikt een opmerkelijke kandidaat op: Jan Reus, de ex-man van dieetgoeroe Sonja Bakker. In 2018 gingen zij na een huwelijk van vier jaar uit elkaar. Of Jan de ware liefde gaat vinden is dinsdagavond om 19:00 uur te zien op SBS6.