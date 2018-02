Steun voor referendum aflosboete stokt

Voorstanders van de volksraadpleging zullen nu alles uit de kast moeten halen, want uiterlijk 8 maart moet de partij minimaal 300.000 steunverklaringen verzameld hebben om een raadgevend referendum te kunnen houden over het besluit van het kabinet om de wet-Hillen af te schaffen. Nu de resultaten tegenvallen wil 50Plus geen tussenstanden meer delen. De ouderenpartij gaat nog wel door met de campagne.

Verwarring

Partijleider Henk Krol zegt dat er veel verwarring is bij mensen nu er zoveel aandacht is voor het afschaffen van het raadgevend referendum. „Sinds de discussie vorige week van start ging zien we het aantal nieuwe steunverklaringen afnemen. We krijgen ook veel e-mails van mensen die zich afvragen of het nog wel allemaal doorgaat”, zegt Krol. „We zijn druk bezig om iedereen te beantwoorden, want heeft absoluut zin om het te steunen.”

Het parlement stemde eind vorig jaar in om het fiscale voordeel af te schaffen. Hierdoor worden huizenbezitters die hun hypotheek nagenoeg hebben afgelost gedupeerd. De afbouw start al volgend jaar en wordt uitgesmeerd over dertig jaar. 50Plus hoopt met een volksraadpleging nog een stokje te steken voor deze ’boete op wonen’.