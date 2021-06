Horendol van het getril van treinen: ’Soms denk ik: was ik maar een rugstreeppad’

Binnenland

Dagelijkse slaaptrein naar Zürich

De NS heeft de smaak te pakken, want nadat in mei 2021 een dagelijkse nachttrein van Amsterdam naar Wenen in de dienstregeling we opgenomen, bestaan er nu plannen om iedere 24 uur een slaaptrein vanaf de hoofdstad naar het Zwitserse Zürich te rijden.