Koninklijk onthaal voor helden van de Spelen

Winnaars als hardloopster Sifan Hassan, baanwielrenster Shanne Braspennincx, windsurfer Kiran Badloe en de hockeyvrouwen waren, gehuld in een oranje of in een wit met oranje pak, naar het paleis gekomen. Daar poseerden ze samen met hun collega's met het koningspaar op het bordes om vervolgens naar binnen te gaan. Nederland won in Tokio 36 medailles, waarvan tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen.

Eerder op de dag werden de medaillewinnaars en hun coaches al gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Dinsdagavond vindt er een huldiging van alle olympiërs plaats in Scheveningen.