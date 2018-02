ANWB verwacht extra drukte door kou

Tot en met zondag verwacht de automobielclub ongeveer 10 procent meer pechgevallen. Veel mensen vertrekken dan op wintersport. Zij doen er overigens goed aan hun accu nog even te laten doormeten, want ,,min 20 in bijvoorbeeld Oostenrijk is voor een Nederlandse accu best heftig'', aldus een woordvoerder van de ANWB.

Maandag, dinsdag en woensdag zet de Wegenwacht zeker veertig extra medewerkers in op de weg; dan worden 20 procent meer pechgevallen verwacht. Op een 'normale' dag helpen wegenwachten zo'n 3000 leden. Volgende week kunnen dat er wel 4000 worden, aldus de zegsman.

Ook op de alarmcentrales worden extra mensen ingezet.