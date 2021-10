Paus Johannes Paulus I wordt zaligverklaard

Het officieel erkende wonder betreft een Argentijns doodziek meisje dat in 2011 tot de overleden paus bad. Ze is volgens het Vaticaan op wetenschappelijk onverklaarbare manier genezen. De wonderbaarlijke genezing is een voorwaarde om zalig verklaard te worden. Na de zaligverklaring kan Johannes Paulus I heilig worden verklaard.

Glimlach

De werkelijke naam van paus Johannes Paulus I was Albino Luciani. Hij werd op 26 augustus 1978 gekozen als opvolger van paus Paulus VI en was de laatste Italiaanse paus. Hij werd ook wel de paus met de glimlach genoemd. Paus Johannes Paulus I was van arme en eenvoudige komaf, wilde na zijn verkiezing tot paus geen pauskroning en hield van soberheid.

Als patriarch van Venetië had hij eerder fel geprotesteerd tegen de verkoop van een regionale bank door de directeur van de Vaticaanse bank aartsbisschop Paul Marcinkus aan de beruchte Banco Ambrosiano van de later vermoedelijk vermoorde “bankier van God” Roberto Calvi.

Speculatie

Er is veel speculatie geweest over de onverwachte en plotselinge dood van Johannes Paulus I. Volgens de Britse schrijver en onderzoeksjournalist David Yallop is hij vergiftigd omdat hij wilde optreden tegen ernstige malversaties binnen de Vaticaanse bank. Hierin speelden de Amerikaanse aartsbisschop Marcinkus, de Italiaanse vrijmetselarijloge P2 en de Siciliaanse maffia een belangrijke rol.