Albanië verbreekt diplomatieke betrekkingen met Iran

Rama zei dat de aanval het land volledig plat had kunnen leggen. „De aanval dreigde onder meer overheidsdiensten lam te leggen, digitale systemen te wissen en toegang te geven tot staatsgegevens”, aldus de premier. Doel van Iran was volgens hem de chaos en onveiligheid in Albanië te vergroten. „Het was zeer ingrijpend. Dat vraagt om een harde reactie van onze kant.”

Iran veroordeelde woensdag met klem het besluit van Albanië de diplomatieke banden met Teheran te verbreken. De beweringen van Albanië zijn „ongegrond”, aldus een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De nieuwe Britse regering liet woensdagavond weten dat het nationaal centrum cyberveiligheid (NCSC) heeft vastgesteld dat hackers die banden hebben met de Iraanse staat „vrijwel zeker” verantwoordelijk waren voor de aanval. „De roekeloze acties van Iran tonen een flagrante minachting voor de Albanese bevolking door haar mogelijkheden om toegang te krijgen tot publieke diensten ernstig te beperken”, verklaarde buitenlandminister James Cleverly.

Bekijk ook: Israël houdt hart vast om kernwapendeal Iran

De Verenigde Staten ondersteunen de actie van Albanië. „Onze bondgenoot is het slachtoffer geworden van een ongekend cyberincident”, zo reageerde een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad. „Ook wij zijn tot de conclusie gekomen dat Iran deze roekeloze en onverantwoordelijke aanval heeft uitgevoerd. We zullen Albanië steunen bij het herstellen van de schade en het doen van verder onderzoek.”

Albanië en Iran staan al sinds 2014 op gespannen voet met elkaar na een reeks incidenten. Zo liet Albanië in dat jaar ongeveer 3000 leden van een Iraanse oppositiegroep in ballingschap toe. Albanië heeft gezegd meerdere geplande aanvallen van Iraanse geheime agenten tegen deze groep te hebben verijdeld.