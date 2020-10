Koning weer terug in het land, koninklijke vlag gehesen op Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander zou zaterdagavond niet met het regeringsvliegtuig zijn teruggekeerd, maar met een lijnvlucht van KLM. Om 20.10 uur landde de KLM Boeing 737 met vluchtnummer KL1576 vanuit Athene met de vorst aan boord op Schiphol, zo meldden ingewijden aan De Telegraaf.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde dit niet bevestigen: „We doen geen mededelingen in verband met activiteiten van de Koning in de privésfeer” klonk het.

Ophef

Vrijdag liet Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over deze reis. In de middag bleek dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig richting het buitenverblijf in Griekenland was vertrokken. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Premier Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander, zo meldde vrijdagavond een woordvoerder van de RVD. Verschillende fracties willen opheldering van hem.

Ze willen weten of Rutte de koning heeft afgeraden om naar Griekenland te gaan. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver was het „een inschattingsfout” dat de koning naar Griekenland vertrok en zijn onmiddellijke terugkeer het „enige juiste besluit.” En D66’er Joost Sneller zei: „Het was beter geweest als de premier de koning hiervoor behoed had.”