Koninklijk gezin per lijnvlucht teruggekeerd naar Nederland

Een busje stond onderaan het toestel klaar om de koninklijke familie naar huis te brengen. De RVD geeft geen antwoord op de vraag waarom de koning een gewone KLM-vlucht naar huis heeft genomen. Het ministerie van infrastructuur en milieu meldt dat er geen onderhoud voor de GOV gepland stond zaterdag.

De retourvlucht van de koninklijke familie van Athene naar Amsterdam met een lijnvlucht van KLM lijkt uiterst discreet te zijn uitgevoerd. Niemand van de passagiers lijkt iets meegekregen te hebben van de aanwezigheid van de koninklijke familie.

Niets gemerkt

„Wij hoorden er pas van toen we bij de bagageband stonden”, zeggen enkele passagiers. „Aan boord is ons niets verteld dat de koning en zijn gezin op dezelfde vlucht zat. Jammer, want we hadden er graag iets van gezien.”

Een terugkerend gezin grapt: „De landing ging wel wat hard. Misschien dat hij zelf gevlogen heeft.”

De vlucht vertrok tien minuten te laat vanuit Athene. Meestal is het zo dat hooggeplaatste gasten, zoals leden van het koningshuis, pas aan boord komen vlak voordat de deur dichtgaat. Ze verlaten het toestel dan ook weer als eerst.

Ophef

Vrijdag liet Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over deze reis.

De koninklijke familie is weer thuis. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

In de middag bleek dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig richting het buitenverblijf in Griekenland was vertrokken. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Een busje met daarin koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters komt aan bij paleis Huis ten Bosch. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Rutte

Premier Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander, zo meldde vrijdagavond een woordvoerder van de RVD. Verschillende fracties willen opheldering van hem. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft Kamervragen aan de premier gesteld. Hij wil onder meer weten of Rutte bezwaar heeft gemaakt tegen de reis en wie besloten heeft om de vakantie af te breken.

Volgens GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver was het „een inschattingsfout” dat de koning naar Griekenland vertrok en is zijn onmiddellijke terugkeer het „enige juiste besluit.” D66’er Joost Sneller zegt dat het ’beter was geweest als de premier de koning hiervoor behoed had’, een geluid dat ook bij PvdA-Kamerlid Attje Kuiken klinkt.