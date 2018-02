Man komt met penis vast te zitten in moersleutel

Om de een of andere reden had de man uit Maindee bedacht dat het erotisch zou zijn om het gereedschap om zijn eigen gereedschap te draaien. De moersleutel had hij echter zó stevig om zijn penis gedraaid, dat hij zich genoodzaakt voelde om het alarmnummer te bellen.

Gelukkig voor hem was de South Wales Fire And Rescue snel ter plekke om hem een handje te helpen. De pijnlijke details van het tafereel werden duidelijk door de tweet van de brandweer, waarin een gifje is te zien van een schreeuwende Jim Carrey. „Als je al gereedschap gebruikt, zorg er dan in ieder geval voor dat je de handleiding leest.” Door de veel reacties haalde de South Wales Fire And Rescue de tweet offline.

„,Wat een gereedschap!’, twitterde er een. „Ik durf het bijna niet te vragen: hoe groot was de moersleutel?”, vraagt een andere twitteraar gekscherend.