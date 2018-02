Tweede Kamer erkent Armeense genocide

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken liet weten gehoor te zullen geven aan de oproep van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie om een kabinetslid af te vaardigen naar de herdenking in de Armeense hoofdstad Jerevan. Dat moet dit jaar voor het eerst gebeuren en daarna iedere vijf jaar.

„Met de aanwezigheid betoont het kabinet respect voor alle slachtoffers en nabestaanden van alle moordpartijen op minderheden”, zei de minister. Het kabinet doet daarmee geen uitspraak of het een genocide was, benadrukte ze. Hoewel de Tweede Kamer de moordpartij erkent als genocide, blijft het kabinet spreken over „de kwestie van de Armeense genocide.”

Wie van het kabinet bij de herdenking aanwezig zal zijn, is nog niet bekend. Nederland is eerder wel met een ambassadeur en een Tweede Kamerlid bij de herdenking geweest.

Tegenstanders

Niet eerder erkende de Tweede Kamer de Armeense genocide zo expliciet. De drie Kamerleden van DENK zijn de enige tegenstanders van de erkenning. Volgens DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu wordt de geschiedenis te eenzijdig uitgelegd. Kuzu stelt dat door de erkenning groepen mensen tegen elkaar worden opgezet en dat de spanningen hierdoor ook in Nederland zullen oplopen.

In 1915, ten tijde van de Ottomaanse Rijk, werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering ontkent dat er sprake was van genocide. Turkije riep vorige week de hoogste Nederlandse diplomaat in Turkije op het matje toen het voornemen bekend werd om de Armeense genocide te laten erkennen door de Tweede Kamer.