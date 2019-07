Merendeel verdachten liquidaties blijft vast

Het proces-Marengo omvat de berechting van zestien verdachten, inclusief de voortvluchtige Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. De groep wordt - in wisselende samenstelling - verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Elf verdachten zitten nog vast. De rechtbank rondde vrijdag een drie dagen durende, inleidende zitting in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol af.

Justitie beschouwt Taghi als de onbetwiste leider van de „geoliede moordorganisatie”, die meedogenloos zou hebben afgerekend met rivalen, verraders, afvalligen en schuldenaars.

Belangrijke troef van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de veronderstelde bende is kroongetuige Nabil B. Donderdag werd hij voor het eerst op een openbare zitting van Marengo gehoord, afgeschermd voor pers en publiek.

In dat verhoor kwam onverwacht boven water dat hij in het najaar van 2017 een telefoon in zijn cel heeft gehad, waarmee hij met onder anderen Taghi heeft gecommuniceerd. Het OM heeft het toestel donderdagavond in beslag laten nemen, om de inhoud ervan te kunnen onderzoeken.

Gehalveerde strafeis

Behalve de verklaringen van B. brengt het OM een grote hoeveelheid ontsleuteld berichtenverkeer tussen de verdachten als bewijs in stelling. In ruil voor B.’s ontboezemingen over zichzelf en zijn voormalige criminele handlangers (ruim 1500 pagina’s) heeft het OM hem een gehalveerde strafeis toegezegd - 12 in plaats van 24 jaar cel. B. heeft naar eigen zeggen bij meerdere liquidaties een rol gespeeld.

Op 24 en 26 september zijn de volgende zittingen in Marengo gepland. De inhoudelijke behandeling zal pas in 2020 plaatsvinden.

