Agent vervolgd wegens schieten op vluchtauto

De rechtbank gaat aan de hand van de reconstructie bekijken of het schieten door de agent al dan niet geoorloofd was. Bij de reconstructie is naast de verdachte agent ook een collega van hem aanwezig, die bij het schietincident betrokken was.

De auto was op die derde mei ingereden op de agenten. Dat gebeurde na zich onttrokken te hebben aan een controle. De inzittenden, twee mannen van 23 en 24 jaar, konden niet veel later na een zoekactie worden aangehouden. Het zou volgens de politie gaan om een drugszaak.