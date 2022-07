Man (19) verdronken in gracht in centrum Zutphen

Buitenland

Rampvakantie voor Belgische vrienden: Nicolaas (30) vermist, Tom (33) ernstig gewond

De dertigjarige Nicolaas Hinckxt uit het Belgische Mechelen is vrijdag vermist geraakt tijdens het raften op vakantie in Thailand. De vader van het slachtoffer is zaterdagochtend in allerijl naar het land vertrokken. Het is het tweede drama tijdens een vakantie van een groep Belgen.