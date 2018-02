FNV: Eurogrit aansprakelijk voor asbestgrit

Leverancier Eurogrit leverde in oktober 2017 met asbest vervuild straalgrit aan afnemers, volgens FNV 140 bedrijven in totaal. Deze afnemers verkochten het spul weer deels door naar andere bedrijven, waardoor het vervuilde grit uiteindelijk bij een kleine zeshonderd bedrijven terechtkwam.

Straalgrit wordt gebruikt om harde oppervlakken te reinigen. Werknemers van de bedrijven die het spul kochten, zijn mogelijk bij hun werk met asbest in aanraking gekomen en kunnen daar ziek van worden. „Waardoor sindsdien duizenden werknemers in onzekerheid zitten over hun toekomst”, aldus de bond.

Zo heerst bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) onzekerheid. Jhurry (52) werkt rechtstreeks met de grind waarin mogelijk asbest zit. „Stress. Je zit toch in spanning. Ik belde net met mijn vrouw, die vindt het ook spannend”, zei hij in oktober tegen De Telegraaf. „Asbest is toch kankerverwekkend.” Ook collega Redouan was er destijds niet gerust op: „Mijn zorg is: wat heb ik ingeademd?”

Jhurry in oktober 2017, toen hij voor het eerst van de problemen hoorde. Ⓒ DE TELEGRAAF

’Risico nooit nul’

TNO onderzoekt de geschatte blootstelling van werknemers die met het straalgrit gewerkt hebben. Blootstelling aan asbest kan ziektes veroorzaken zoals asbestose (beschadigd longweefsel). „Ook als dit onderzoek komt dat de blootstelling laag was, betekent dat niet dan niemand ziek wordt. Het risico bij blootstelling is nooit nul”, zegt Kitty de Jong, vicevoorzitter FNV. De bond zegt er alles aan te doen om goede hulp te kunnen bieden en zieke leden bij hun letselschadezaken te ondersteunen. Volgens de FNV verschijnen de resultaten van het TNO-rapport eind maart.

Daarnaast heeft FNV bij de Inspectie SZW een lijst opgevraagd met daarop alle bedrijven waar met het vervuilde grit is gewerkt, maar deze nog niet ontvangen.

Rechtszaak dreigt

FNV hoopt dat Eurogrit aansprakelijkheid erkent. Als het bedrijf dat niet doet, dan kan de rechter worden gevraagd aansprakelijkheid op te leggen. Een woordvoerder van Eurogrit zegt dat het bedrijf „constructief overleg” heeft gehad met de FNV voordat de bond de bewuste brief stuurde en dat het bedrijf wist dat deze eraan kwam. Ook zegt hij dat het bedrijf begrijpt dat FNV deze formele stap neemt. Of Eurogrit de aansprakelijkheid ook erkent, wilde hij niet zeggen. „Wij wachten eerst de uitkomst van het onderzoek van TNO af.”