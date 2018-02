Bestuurslid No Surrender vast om wietkwekerij

Ⓒ Hollandse Hoogte

ASSEN - Een bestuurslid van motorclub No Surrender is opgepakt omdat in zijn loods in Assen een wietkwekerij en ruim 12 kilo gedroogde henneptoppen zijn gevonden. Het gaat om een 48-jarige man uit Groningen. Zijn 37-jarige vriendin is ook aangehouden.