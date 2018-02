Man vast voor stelen privéfoto's

Ⓒ ANP

ALMERE - Een man uit Almere heeft mogelijk privéfoto’s en -filmpjes van tientallen mensen gestolen. Hij zou hebben ingebroken in hun digitale opslagplekken. De 33-jarige man is woensdag opgepakt en zit in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, maar alleen met zijn advocaat.