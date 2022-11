Premium Het beste van De Telegraaf

Clubnamen historisch gezien logisch, maar vrouwenvoetbal groeit Mannelijkheid domineert in naam voetbalclubs: ’Bij ingooi roepen we ’Reiger’ in plaats van ’Boys’

Door Kees van Dalsem en Tom Mentink

De speelsters van Alphense Boys hebben een eigen kleedkamer die alleen toegankelijk is voor ’Alphense Girls’. Ⓒ Foto Taco van der Eb

Ajax Sportman Combinatie (ASC), Quick Boys, Reiger Boys, Alphense Boys: mannelijkheid domineert nog altijd in de naam van verschillende voetbalclubs. Historisch gezien zijn die namen logisch, maar inmiddels is vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport in Nederland. Hoezo boys?