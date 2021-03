Gouverneur Nebraska roept op tot eten van ’extra veel vlees’ op dag tegen vlees

Ricketts is het zelfs zo oneens met de ‘MeatOut Day’ dat hij een pro-vlees verklaring heeft getekend. Volgens de Republikein is de dag zonder vlees een directe aanval op „het leven in Nebraska”, zo meldt AP News. Verder merkt Ricketts op dat de vleesproductie de grootste industrie van de staat is.

’Meat on the Menu Day’

‘Wanneer geen vlees meer eet, zorg je ervoor dat onze voedselstromen in gevaar komen, en haal je een belangrijk onderdeel van een gezond dieet weg. Je zorgt ervoor dat onze belangrijkste industrie wordt vernietigd’. In reactie op de ‘MeatOut Day’ in Colorada komt Ricketts met de ‘Meat on the Menu Day’ voor Nebraska.

De ‘MeatOut Day’ in Colorado is vergelijkbaar met onze Week Zonder Vlees, waarbij mensen aangemoedigd worden één dag geen vlees te eten. Gouverneur Jared Polis van Colorado onderschreef vorige maand nog een verklaring waarmee hij laat weten achter de dag te staan.