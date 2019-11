Toeristen betrapt tijden beschadigen werelderfgoed

Tikal is een van de grootste steden uit de Maya-tijd en werd in 1979 door UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Het is dé toeristische attractie van Guatemala.

De gids, genaamd Vinicio Alba Ruiz, laat op Facebook weten: „Toen ik ze vroeg wat ze aan het doen waren, werden ze boos en leken ze beledigd. Als je naar dit monument komt, dan moet je de regels respecteren. Die behoeven geen verdere uitleg, je moet gewoon je gezonde verstand gebruiken.”

Ⓒ Facebook

Op een foto die hij plaatste is te zien dat de twee mannen ’A+T’ op de tempel gekrast hebben. Volgens de Daily Mail staan op dit soort vandalisme boetes van tienduizenden euro’s en zelfs gevangenisstraffen van enkele jaren.

Het is nog onduidelijk of de twee toeristen vervolgd gaan worden.