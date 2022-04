Asielopvang voor de zoveelste keer overvol

In Ter Apel worden tenten afgebroken waar tijdelijk asielzoekers werden opgevangen en het is nog niet gelukt een nieuwe slaapplaats voor ze te vinden. Voor de zoveelste keer in korte tijd moet er worden gesmeekt om een plek te vinden voor asielzoekers. De VVD-bewindsman vraagt burgemeesters nu zelfs plaatsen voor Oekraïners af te staan aan asielzoekers.

Al maanden moddert het kabinet aan met een overvolle asielopvang en oplossingen voor de korte termijn. De instroom is hoger dan het systeem aankan, erkent Van der Burg. De staatssecretaris voert allerlei redenen aan buiten zichzelf. „We zien dat de toestroom groot is in Ter Apel en dat het COA er onvoldoende in geslaagd is voldoende opvangplekken in het land te vinden om de mensen op te vangen.”

De staatssecretaris - politiek verantwoordelijk voor asielopvang - vindt bovendien dat de Tweede Kamer ook had kunnen ingrijpen. „De Kamer vond ook niet dat er te weinig plekken waren, anders was er wel iemand met een wetsvoorstel gekomen. We dachten dat we dat op basis van vrijwilligheid konden oplossen, maar dat blijkt niet zo te zijn.”

Van der Burg werkt nu aan een voorstel om gemeenten te kunnen dwingen op te vangen, en spreekt zijn teleurstelling uit dat dat nodig is. „Ik vind het echt een nederlaag dat ik hier moet zeggen dat we onvoldoende plekken hebben. Dat zou toch op basis van solidariteit tussen gemeenten moeten kunnen. Blijkbaar lukt dat niet.” Rond de zomer verwacht hij met een wetsvoorstel te komen.

De bewindsman is pas weken geleden aan dat voorstel gaan werken, toen daar door burgemeesters om werd gevraagd. Toch wilde zijn voorganger Broekers-Knol al dwang toen de opvang eind vorig jaar ook al bomvol zat. Van der Burg vond dat eerst nog helemaal niks, en bood voor een poging tot dwang van Broekers zelfs nog zijn excuses aan. Ook toen stond Broekers-Knol onder hoge druk om te voorkomen dat asielzoekers op straat zouden belanden.

Toch voert Van der Burg nu dezelfde problemen aan als zijn voorganger, al komt daar opvang van Oekraïners bij. Zij belanden niet in de asielopvang, maar bezetten volgens Van der Burg wel locaties die anders mogelijk voor asielopvang beschikbaar zouden zijn.

Bovendien kalft het draagvlak voor asielopvang af door incidenten, ziet de staatssecretaris. En hij wijst op hogere instroom nu migranten zich zonder coronabeperkingen weer kunnen verplaatsen. „En van de 38.000 plekken die er zijn, worden er 13.000 bezet gehouden door statushouders.” Dat zijn asielzoekers die een verbijfsvergunning hebben gekregen.

Op de vraag of hij problemen niet kon zien aankomen, reageert de bewindsman laconiek. „We zien met enige regelmaat dat het moeite kost en we zien het met enige regelmaat aan het eind lukken. We zien het nu niet lukken.” Met veel praten hoopt Van der Burg alsnog voldoende bedden beschikbaar te stellen. „Dat is het enige instrument dat ik op dit moment nog heb.”

Rigoureuzere maatregelen, zoals het optuigen van een lang beloofde buffer, lossen volgens Van der Burg ’de problemen vanavond niet op’. Ook in asielzoekers tijdens de procedure opvangen in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk wil in Rwanda - ziet hij niks. „Dat helpt op geen enkele wijze voor de problemen die vanavond spelen. Los daarvan kan het helemaal niet, omdat wij wel lid zijn van de Europese Unie en daardoor onder afspraken vallen waar het VK sinds de Brexit niet meer onder valt.”

Van der Burg voorziet ’een maand met veel stress en veel bellen’. „Maar we moeten het regelen met elkaar. Het is een zeer ongewenste situatie.”