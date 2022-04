Van der Burg: Kamer medeverantwoordelijk voor jonge asielzoekers

Verschillende partijen vroegen Van der Burg naar de kritiek die al langer klinkt op de omstandigheden waaronder kinderen in de Nederlandse asielopvang leven. Kinderombudsman Margrite Kalverboer zei in NRC dat zij "mentaal verwaarloosd" worden, de Groningse burgemeester Koen Schuiling noemde de situatie een "beschaafd land onwaardig".

Van der Burg zei dat de situatie op punten verbetert, bijvoorbeeld als het gaat om de tenten waar mensen enige tijd werden opgevangen. Die worden deze dinsdag nog buiten gebruik gesteld. Maar Van der Burg zegt dat hij "alleen door middel van praten met de gemeentes" kan zorgen voor plekken op andere locaties dan Ter Apel. Hij kan daar naar eigen zeggen geen juridische druk op uitoefenen.

DENK-leider Tunahan Kuzu wilde weten wat de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris is "om ervoor te zorgen dat we geen Lampedusa van de lage landen krijgen". Suzanne Kröger van GroenLinks verwees ook naar het Italiaanse eiland niet ver uit de Europese kust, dat eveneens te maken heeft met capaciteitstekorten en ernstige zorgen over de leefomstandigheden voor de mensen die daar verblijven. De associatie leidde tot frustratie bij Van der Burg. "Ik ben het daar uitdrukkelijk niet mee eens", aldus de staatssecretaris.

Hij stoorde zich ook aan "de toon" van Kati Piri van de PvdA. Die zei dat "het kabinet zich kapot moet schamen" dat kinderen "geen dagbesteding hebben, geen school hebben". Van der Burg zei evenmin blij te zijn hoe het gaat in Ter Apel. "Ja, ik ben als staatssecretaris verantwoordelijk, maar we hebben het in Nederland wel zo geregeld dat het gaat op basis van vrijwilligheid bij gemeenten. Dus je kunt dan wel de staatssecretaris heel boos en streng toespreken, maar tot nu toe vond de meerderheid van de Tweede Kamer het niet zodanig dat er een wet moet zijn die een verplichting neerlegde bij de gemeenten." Hij riep Piri ook op zelf te bellen met PvdA'ers in de gemeenten om hen om hulp te vragen.