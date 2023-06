Verdachte bloedbad Nottingham zat op universiteit, meer tijd nodig voor verhoor

Naar het motief van de verdachte van West-Afrikaanse komaf blijft het nog altijd gissen. Hij woonde al sinds zijn tienerjaren in Engeland en had geen strafblad, al was hij wel bekend bij de politie. Een terreurdaad wordt niet uitgesloten. De man wordt verder psychisch onderzocht. Hij handelde alleen.

De politie gaat ervan uit dat hij verantwoordelijk is voor zowel de fatale mesaanvallen op straat als de aanval met een busje. Nadat hij een derde steekslachtoffer had gemaakt, stal hij het busje van die omgekomen 65-jarige man en reed op verschillende mensen in bij een bushalte in het centrum van de stad. Een van de gewonden daarvan vecht nog in het ziekenhuis voor zijn leven, aldus Britse media. De politie meldt verder camerabeelden te hebben gevonden die het onderzoek kunnen ondersteunen. Ook is er sporenonderzoek gedaan en met verschillende getuigen gesproken. Agenten deden meerdere doorzoekingen in woningen in de studentenstad.

Her en der leidden de grote en urenlange afzettingen in de stad dinsdag ook tot de nodige frustratie onder bewoners. Agenten moesten zelfs mensen aanhouden en wegsturen die maling hadden aan rode linten, zo is te zien op beelden.

Twee van de dodelijke slachtoffers waren 19-jarige studenten aan de Universiteit van Nottingham. De verdachte heeft daar volgens de politie ook gestudeerd, maar dat lijkt niets met de aanval te maken te hebben. Uiteindelijk werd de man op straat getaserd en opgepakt. Een toezichthouder voor de politie (IOPC) kijkt of de agenten volgens protocol gehandeld hebben. Beelden van de aanhouding gingen op sociale media rond.