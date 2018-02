Trump steunt minimumleeftijd voor wapens

Hij had met nabestaanden en bekenden gesproken van de slachtoffers van de moordpartij afgelopen week op een middelbare school in Florida. Daar schoot een verwarde jonge ex-scholier zeventien mensen dood.

Machtige lobby NRA

Eerder sprak Trump zich uit tegen ’bumpstocks’, een apparaat dat van bepaalde vuurwapens automatische geweren maakt . Trump is naar eigen zeggen ook voor het bewapenen van leraren op scholen. Hij prees daarnaast de National Rifle Association als een groep „geweldige mensen en geweldige Amerikaanse patriotten die van het land houden en het goede doen.” De NRA is een machtige lobby die juist tegenstander is van beperkingen op wapenbezit. Volgens deze lobby garandeert de grondwet burgers het bezit van wapens.

De baas van de NRA, Wayne LaPierre, heeft donderdag betoogd dat de anti-wapenlobby de schietpartij in Florida aangrijpt om de eigen agenda te bevorderen. Die lobby haat volgens LaPierre individuele vrijheid. Dat scholen het doelwit van verwarde schutters zijn, komt volgens hem omdat er op scholen nooit wapens zijn.