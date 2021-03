Gedetineerden mogen in coronatijden alleen per volmacht stemmen

Binnenland

Straffen van 7 en 11 jaar voor schietpartij in garage The Bank

De verdachten van de dodelijke schietpartij in de Amsterdamse parkeergarage The Bank gaan zeven en elf jaar de gevangenis in. De rechtbank in Amsterdam legt de hoogste straf op aan de vermeende schutter Erxinio L. (21) uit Amsterdam, die vorige week is opgepakt in Valencia in Spanje. Tegen hem was v...