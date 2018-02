’Deedee (4) niet uitgezet naar Liberia’

Deedee ​- volledige naam Dekontee Elisha Grigsby - dreigde Nederland te moeten verlaten door een fout van haar overgrootmoeder. Die had het meisje in 2016 meegenomen naar Liberia. Toen ze terugkeerde in Nederland werd niet de juiste procedure gevolgd en daardoor had Deedee geen geldige verblijfsvergunning. Daar is nu dus verandering in gekomen.