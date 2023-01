Gaat Alkmaar Ter Apel ontlasten? Gemeente wil ontvangstlocatie voor asielzoekers openen

Nederland heeft op dit moment twee centrale ontvangstlocaties, in Ter Apel zelf en in het Brabantse Budel. Een poging om zo'n locatie bij Bant in de Noordoostpolder op te bouwen, mislukte vorig jaar door weerstand onder inwoners.

De komst van de opvang is nog niet helemaal rond. Het college van Alkmaar legt het plan op 20 februari voor aan de gemeenteraad. De gemeente wil twee andere delen van het gebouw inzetten als onderkomen voor statushouders en voor Alkmaarders die met spoed een woning nodig hebben, en wil dat het Rijk daaraan meebetaalt.

Volgens de gemeente was het belastingkantoor van 2016 tot 2018 in gebruik als asielzoekerscentrum. Sindsdien staat het leeg. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar.

Het Brabantse Oosterhout wil minderjarige vluchtelingen opvangen in een kantoorpand op een bedrijventerrein. De gemeente wil komende tijd praten met buurtbewoners en bedrijven. Als alles doorgaat, kunnen vanaf september maximaal 74 jonge asielzoekers er opgevangen worden.

In het Brabantse Boxtel wordt een noodopvanglocatie op landgoed Velder gesloten. Daar zijn nu 450 mensen tijdelijk ondergebracht. Het is de bedoeling dat de eerste asielzoekers op 15 februari vertrekken en dat het terrein op 31 maart helemaal leeg is.