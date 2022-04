Hoekstra: VS positief over Internationaal Strafhof in onderzoek Oekraïne

In het Witte Huis wordt naar verluidt al enige tijd gediscussieerd over Amerikaanse hulp aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. De VS erkent dat hof niet. Het strafhof in Den Haag kwam in het gesprek met Blinken ter sprake, zo zei Hoekstra, en de VS lijkt welwillend om te helpen bij eventuele toekomstige zaken over misdrijven in Oekraïne. „Wat ik positief vind, is dat Amerika nu zegt: we gaan het maximale doen om te zorgen voor gerechtigheid, en als het even mogelijk is dan gaan we ook Nederland en andere landen daar vol in steunen.”

Hoekstra is blij dat Amerika zich hier expliciet over uitspreekt. „Dat Amerika nu zo duidelijk zegt dat het niet alleen wapens, en sancties en diplomatie moeten zijn, maar dat als wereldgemeenschap ook een verplichting hebben om te zorgen voor gerechtigheid, dat vind ik positief.”

Nederland en de VS zullen samenwerken om te zoeken naar de beste weg om tot eventuele vervolging van oorlogsmisdadigers over te gaan. „We gaan samen met de Amerikanen ook kijken hoe we een conferentie kunnen organiseren die gaat over verantwoording en gerechtigheid. En gaan we ervoor zorgen dat we het strafhof maximaal equiperen om hierin recht te spreken.”

’Genocide’

President Biden noemde de Russische acties in Boetsja eerder deze week nog genocide, volkerenmoord. Biden gaf er wel een disclaimer bij: of het nu juridisch gezien ook om genocide gaat, dat moeten advocaten maar uitzoeken. Hoekstra hield een gelijksoortige slag om de arm. „Als je naar die verschrikkelijke beelden kijkt, is dat echt met geen pen te beschrijven, je maag draait ervan om. Ik ben geen rechter, maar het heeft er alle schijn van dat dit oorlogsmisdaden zijn.”

Het zal veel tijd kosten om eventuele genocide te bewijzen, erkent Hoekstra. „Maar we gaan alles op alles zetten voor gerechtigheid. Dat zijn we verschuldigd aan de slachtoffers en de volgende generaties.”