Twintig personen nog steeds vast na kraakpoging Amsterdam

Een gemeentewoordvoerder noemde het een uitzondering in een druk protestweekend. Vrijdag waren er protesten voor transgender Mala en tegen de Surinaamse president Chan Santokho, zaterdag gingen vele tienduizenden de straat op voor Unmute Us en zondag was in het Westerpark het woonprotest met nog eens zo’n 15.000 betogers.

De gemeentewoordvoerder: „Het handhaven van de anderhalve meter, zoals in de winter op het Museumplein, vroeg heel veel van de politie. De protesten en demonstraties van nu verlopen over het algemeen vreedzaam en ordelijk, waarbij de politie dat karakter vooral moet bewaken. Het Amsterdamse korps wordt momenteel ook ondersteund door korpsen van buiten de stad. Hoewel de capaciteit onder druk staat, is het te doen.”

Kraken

Een kleine groep van enkele tientallen personen besloot echter zondagavond een pand in de Gravenstraat te kraken. Bij schermutselingen werd geweld gebruikt in de richting van de politie. Krakers probeerden barricades op te werpen. Twaalf personen werden vervolgens aangehouden vanwege strafrechtelijke vergrijpen en de andere 49 in verband met de APV. De politie verhinderde uiteindelijk de poging het pand in de Gravenstraat te kraken.