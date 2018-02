Gezelschap Denk-Kamerlid stoort debat

Het clubje stoorde het debat omdat het te luidruchtig in gesprek was. Denk is als enige politieke partij in de Tweede Kamer tegen het erkennen van de Armeense genocide door de Turken.

Het gezelschap gaf gehoor aan de fatsoensoproep en vervolgde de conversatie even later in het Turks in het koffiehuis van de Tweede Kamer. Ook partijleider Kuzu schoof later aan.

Arib

Öztürk beklaagt zich op zijn beurt over het ingrijpen door Kamervoorzitter Arib. „Ze let altijd op mij. Ik schudde alleen wat handen!”, jammert hij.

Het Kamerlid krijgt het wel vaker aan de stok met de preses omdat hij te luidruchtig is.