Minder bootjes met bezoekers ’maar wel fantastisch!’

Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Ondanks het sterk verminderde aantal bootjes met bezoekers in de grachten van Amsterdam is de 24-ste Canal Parade in Amsterdam een waar succesnummer. „In de beginjaren was het leuk, de jaren daarna waren nog leuker, maar deze editie is echt het allerleukst”, zegt Edwin van Kollenburg - nu herkenbaar aan de prinses Beatrix-look - die ooit aan de wieg van het LHBT-spektakel stond.