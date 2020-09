Aardbeving met kracht 1.8 in Drentse Winde

De beving had een kracht van 1.8 en gebeurde rond 01.40 uur. Er zijn nog geen berichten van schade.

Het is de vierde beving deze maand in deze regio met een kracht om en nabij de 2.0. In juli werden in Groningen ook diverse aardbevingen gemeld.

Die bevingen in de provincie Groningen en omgeving worden vrijwel altijd veroorzaakt door de gaswinning in de provincie.