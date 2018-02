Raketdeel SpaceX mist vangnet, ploft in zee

Archieffoto. Ⓒ AFP

SANTA MARIA - Weer een bijzondere raketlancering van SpaceX, het bedrijf dat onlangs een Tesla de ruimte in schoot, maar dit keer met iets minder succes. Het was de bedoeling dat een onderdeel van een gelanceerde raket voorzichtig terug zou keren naar de aarde, om op open zee in het vangnet van een schip te ploffen, zodat het kon worden hergebruikt. Het onderdeel viel er echter net naast en plonsde in het water.