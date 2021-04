Chique villawijk klaagt over tiny house: ’Een bouwkeet’

Premium Binnenland

Zwolse buurt ineens miljoenenwijk: ’Over de top, gewoon absurd’

Een ding is zeker: het is mooi wonen in het Zwolse buurtschap Brinkhoek. Vrijstaande huizen met riante tuinen worden door weilanden en bomenrijen afgeschermd van de buitenwereld. Niet verbazingwekkend dat juist in deze buurt het aantal miljoenenwoningen vorig jaar explosief toenam.